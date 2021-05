Jorge Rial aseguró que irá a inocularse a Miami porque está “harto de ver cómo se vacunan amigos del poder”

Viernes 14-05-21 El periodista había criticado a los famosos que se iban a Estados Unidos a hacerlo, pero las declaraciones Carlos Zannini lo indignaron: “Tuvo una actitud miserable”.

Luego de que Yanina Latorre (52) y Ángel de Brito (44) confirmaran el viaje de Jorge Rial (59) a Miami para vacunarse contra el coronavirus, el conductor de TV Nostra (América, lunes a viernes a las 20.30) se volcó a sus redes sociales y confirmó la noticia.

En detalle, el periodista rompió el silencio a través de su cuenta de Twitter, donde explicó los motivos que lo llevaron a cambiar de parecer en los últimos días y elegir vacunarse en el exterior en vez de esperar a que llegue su turno en Argentina.

«Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de (Carlos) Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud», comenzó diciendo.