Matías Almeyda contó que quiso comprar vacunas para toda la ciudad de Azul tras la muerte de su padre por coronavirus, pero no se lo permitieron

A principios de marzo la familia Almeyda vivió uno de sus peores momentos: Oscar, padre de Matías, murió de coronavirus mientras la madre del ex futbolista de la selección argentina permanecía internada con el virus. Silvia Calcagno comunicó la noticia a través de las redes sociales y el Pelado hizo un click en su cabeza. A un par de meses de esa triste situación, el entrenador de 46 años describió el padecimiento y reveló cómo quiso ayudar a su ciudad natal.

“No me pude despedir. Mi papá era mi amigo, teníamos un vínculo muy fuerte, éramos muy unidos. Más allá de que estábamos distanciados por kilómetros, siempre decíamos que nuestros corazones latían a la par y realmente me cuesta saber que hoy no está entre nosotros, pero sé que está, en algún lugar está”.

“Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina porque quería vacunar a toda la ciudad de Azul, quería pagar todas las vacunas, no me importaba lo que iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía no me importaba porque la pérdida de mi padre y muchos conocidos me dio mucha tristeza. Tenía todos los contactos para llevar las vacunas pero lamentablemente no se pudo ”, reveló Almeyda, quien había conseguido que le vendieran vacunas por los sobrantes que existen en suelo norteamericano.

¿Qué sucedió? El ex jugador dio detalles de la negativa: “Tenía los vínculos pero cuando hablé con este político me dijo que no se podía porque es un tema que lo manejan los Estados. No se puede a nivel privado hacer estas cosas. Es una lástima porque hay mucha gente que estaría dispuesta a invertir dinero para ayudar a la población. El sistema está hecho así, lo maneja el Gobierno. El día que se abra un poco todo esto, va a haber mucha gente que querrá colaborar, pero también va a haber mucho negocio. Es difícil y entendible. Una lástima”.

Ahora que se murió mi papá tengo mucha bronca, saber que hay gente que se vacunó con todo este desastre que hicieron algunos y él se quedó esperando una vacuna”. Y al mismo tiempo cuestionó la distribución sanitaria: “Azul tiene 55 mil habitantes y solo dos respiradores artificiales. Mi papá se murió y se podría haber evitado como también la muerte de mucha gente. ¿Cómo no voy a tener bronca? No culpo a la política de Azul ni al hospital, culpo al sistema que tenemos hace años que es un desastre. Creo que estamos distribuyendo los impuestos muy mal”.

Almeyda dejó una última reflexión: “Como argentino, siempre me genera mucha bronca que en lo que menos se piensa es en la gente humilde, sobre todo. A mí el fútbol me cambió la vida pero no perdí mi esencia, no puedo dejar de mirar para atrás. Mi familia era de clase medio baja, mi papá trabajaba, fue pintor, mecánico, panadero, chofer, crió pollos, conejos, cerdos… Me enseñó a pedir, no robar, a no querer nada gratis, a ganarse la vida. Tenía una cultura de trabajo totalmente diferente. Mi papá no lloraba, laburaba. Cuando los valores dejan de estar en los poderes, es difícil que se vean en los ciudadanos porque se pierden. Se han perdido mucho los valores, se pierde el respeto, el amor por cada cosa y por el trabajo. Da mucha tristeza, todos queremos tener una Argentina hermosa y vemos que estamos lejos de que la gente pueda estar pareja en todo sentido”.