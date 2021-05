Las frutas y verduras se alejan del bolsillo

Lunes 10-05-21 A pesar del intento de frenar la inflación por parte del gobierno, usando controles de precios, los alimentos lideraron los aumentos de precios en los últimos doce meses y dentro de ellos hubo una marcada preponderancia de las frutas y hortalizas,

Los alimentos lideraron los aumentos de precios en los últimos doce meses y dentro de ellos hubo una marcada preponderancia de las frutas y hortalizas, con el caso particular de la naranja que registró en ese período una suba del 229,1%, casi seis veces el nivel general. La información fue dada a conocer por el Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Bs As (Ver cuadro), vinculado a la CTA, que destacó que quince de los diecinueve alimentos cuyos precios aumentaron más que el nivel general son productos frescos no procesados. Concretamente, los incrementos estuvieron encabezados por frutas y hortalizas y los cortes de carne vacuna, seguidos por los precios de otros productos frescos como el filet de merluza y el pollo.