Mañana viernes comienza la Novena al Señor de los Milagros de Mailín y la fiesta central será el domingo 16

Jueves 06-05-21 Mañana, con el rezo de la novena, darán comienzo en la Villa, los actos en honor al Señor de los Milagros de Mailín, que este año, al igual que en 2020, las celebraciones se podrán seguir desde las redes sociales, debido a las restricciones impuestas en el marco de la pandemia por coronavirus.

Se trata de la fiesta anual, que en épocas normales suele convocar a miles de personas de todo el país.

Pero en esta oportunidad sólo se permitirá en las misas la participación de los fieles del pueblo. Todos los devotos podrán participar de las celebraciones a través del Facebook “Santuario de Ntro. Señor de los Milagros de Mailín”.

“Queremos invitar a todo los peregrinos del Señor de Mailín a participar en forma virtual de las distintas celebraciones. Y queremos aclarar a toda la población que las misas serán con presencia de gente, pero sólo de fieles del pueblo. El COE estará realizando rigurosos operativos para evitar el ingreso de personas que no sean de la Villa. De esta manera, los fieles de toda la provincia están avisados para que no realicen gastos en vano, puesto que no se les permitirá el acceso”, expresó el padre Sergio Quinzio, rector del Santuario de Mailín