Fernandez quiso echar al subsecretario de Energía Eléctrica y desde el Instituto Patria lo desautorizaron

Viernes 30-04-21 Alberto Fernández quiso dar una fuerte señal de respaldo al ministro de Economía, Martín Guzmán, al exigirle la renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica, el cristinista Federico Basualdo. pero desde el Instituto Patria anunciaron que Basualdo continuará en su cargo

En los últimos tiempos, la tensión entre Basualdo y el gobierno nacional se había incrementado considerablemente, ya que el subsecretario sostuvo a rajatabla la directiva que Cristina impartió en su acto de diciembre del año pasado, con Alberto como convidado de piedra, reclamando el congelamiento de las tarifas.

Una vez tomada la decisión de pedirle la renuncia, el gobierno trató de bajarle los decibeles a la confrontación con Cristina, asegurando que «Basualdo se va por incompetencia. Se le pidieron escenarios de costos que nunca presentó. Tampoco avanzo con un eje fundamental de la gestión, que es la segmentación de tarifas.

La tensión invadió rápidamente la coalición Frente de Todos, pero no hubo que esperar sino unas pocas horas para que la valentía de Alberto Fernández se disolviera como un cubo de hielo expuesto al sol. Desde el Instituto Patria acaban de anunciar que Federico Basualdo continuará ejerciendo el cargo de subsecretario de Energía Eléctrica. La dama alzó la voz, y el presidente entró en pánico y volvió a recular en chancletas.

“Antes que Basualdo el que se va a ir es Guzmán”, edeslizó una fuente del Instituto, haciendo referencia a la solicitud expresa del ministro de Economía de discontinuación del subsecretario de Energía en funciones.

Y no sólo eso: aseguraron que habrá un solo aumento y no dos –como pretendía Guzmán-, que no será inmediato, y que deberá ser “razonable” y vinculado al incremento de la capacidad de compra de los salarios.

¿Qué pasará con Martín Guzmán? En su entorno no quisieron emitir opinión, pero trascendió que está pensando seriamente en dimitir.

Otro papelón de Alberto Fernández y van…