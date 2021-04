«MASSA LE TAPA LA BOCA CON LOS SOBRES A LOS PERIODISTAS» dijo el Dipy,

Jueves 08-04-21 El cantante habló en Radio Cultura 97.9 donde no ahorró críticas para con el líder del Frente Renovador y consideró «triste» que lo convoquen para «hablar de la realidad». «Es la decadencia de este país que yo esté en un programa».

>En diálogo con Radio (FM Cultura 97.9), El Dipy apuntó contra Massa y su familia por el escándalo del vacunatorio VIP. «¿Los papás de Massa están en cana? ¿Massa está en cana? ¿Galmarini está en cana?», señaló el músico. Su comentario no pasó desapercibido para Luis Gasulla, quien le marcó: «Qué ruido que hiciste con lo de Massa, porque es un nombre que casi nadie menciona en los medios de comunicación».

Fiel a su estilo, El Dipy puso quinta a fondo y arrancó: «¿Y qué tiene Massa de distinto a los demás? Es un garca como todos. ¿Qué? ¿Está blindado?». «Y, está blindado. Sí, está un poquito blindado», concedió Gasulla. «¿Y entonces qué clase de periodismo hace esta gente?», devolvió el cantante. «Un periodismo selectivo», contestó el director de PeriodismoyPunto. «No, no es selectivo. Les tapan la boca con los sobres», remató El Dipy.

En este sentido, el artista recordó que «Massa hace cuatro años decía que los iba a meter todos presos» y que había dado su palabra «adelante de dos periodistas» de que no participaría de «ninguna reforma de la justicia»

El Dipy tambien analizó , «Creo que es terrible llamar éxito a que tenga que salir a hablar un ciudadano, que le crean más a un ciudadano que a un político». Y enfatizó: «Es tristísimo. ¿Es tristísimo, entienden? Es tristísimo que yo haya estado sentado en La Nación, es tristísimo que yo vaya a los programas para hablar de la realidad».

«Es triste, es triste. Es la decadencia de este país que yo esté en un programa. ¿Sabés por qué? Porque yo tengo que estar laburando, como hace todo el mundo, y la gente que me va a ver a mí no tiene plata. Y el éxito es porque yo hablo como ellos, como cualquier persona normal. Yo no te hablo con palabras raras», completó el conductor del programa Desclasados en Radio Rivadavia.