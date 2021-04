“Somos un pueblo de cagones, queremos solucionar el país con un café de por medio”

Viernes 02-04-21 El secretario General de AGEM Jujuy, Héctor Miguel Nasif,en una entrevista manifestó que hoy tenemos un país en donde no hay orden, donde no hay justicia, donde no existe la dignidad y mucho menos la moral. Todos los desmanes que se hacen contra la sociedad y contra la gente es moneda corriente donde la delincuencia avanza

Héctor Fidel Nasif en una entrevista en la FM RADIO REALPOLTIK expresó: “Somos un pueblo de cagones, de maricones, que no salimos a la calle y los echamos a patadas a los delincuentes que nos están gobernando. Eso es lo que somos, queremos solucionar el país con un café de por medio y en vez de hablar hay que hacer, eso lo aprendí de mi padre”, sostuvo.

Y reiteró: “En este país lo que menos hacemos es dignificarnos como gente, como ciudadanos, no como la runfla de los delincuentes que nos están gobernando que son delincuentes de la peor calaña. No podemos hablar de seguridad porque no se le puede tener confianza a Sabina Frederic, la antropóloga al servicio de la seguridad, o a Berni que es médico. Son incapaces los dos, antropóloga y una zurda recalcitrante, y el otro un alcahuete de poca monta”, apuntó.

Asimismo, fue pesimista respecto al futuro: “Esto va de mal para peor. El peronismo, que era un partido donde millones de argentinos nos hemos acuñado para hacer fuerza por un país mejor, se ha convertido en un espacio de ladrones, sabandijas y delincuentes de lo peor. Fernández es el presidente que no es ni chicha ni limonada, patea para donde sale el sol. Fue alcahuete de todo el mundo… ¿Cómo puede ser presidente del PJ?”.

“El peronismo ya no es más peronismo, el peronismo no existe ya, seamos franco. El peronismo como partido político era pensado para el pueblo y por el pueblo, pero dejó de existir en las manos de los delincuentes que están ahora. Hay que armar un partido con las bases que tuvo el peronismo y con la doctrina del peronismo, pero con otro nombre porque ya no va más esto”, afirmó.