POLEMICA: COLEGIO CATÓLICO BANDEÑO NIEGA INSCRIBIR A UNA ADOLESCENTE POR UN COMENTARIO DE SU HERMANA MAYOR

Miércoles 10-03-21 Una alumna que egresaba del secundario compartió en Facebook su tristeza por la decisión de las autoridades del Instituto Jesús El Maestro de no realizar el acto de colación. Por esa publicación, las directivas del establecimiento se negaron a inscribir a su hermana de 14 años.

Dias pasados Adriana concurrió al Instituto Jesús El Maestro, ubicado en el barrio Los Lagos de la ciudad de La Banda, para matricular a su hija Leonela, de 14 años, que ingresa a tercer año del secundario. Sin embargo, ese día el preceptor del colegio le informó que las autoridades no habían autorizado la inscripción de la niña y que el lunes tendrían que concurrir a una reunión con la rectora del colegio, Maricel Castillo, y la vicerrectora, Miriam Magalí Delgado.

En dicha reunión que tuvo lugar este lunes la rectora y la vicerrectora les manifestaron que , cuando Azul, la hija mayor de Adriana, que acababa de egresar del secundario, publicó en Diciembre del año pasado en sus redes sociales un post en el que expresaba tristeza por la decisión de las autoridades de la institución de postergar para el 2021 el acto de colación y que araiz de esta publicación , “Cuando los alumnos se enteran de la suspensión del acto han empezado a publicar barbaridades en las redes sociales contra mi persona, contra la persona de ella, contra la escuela. Y lamentablemente Azul ha sido una de las que ha movilizado las redes sociales. Yo tengo todas las capturas aquí, ella ha sido la primera” expresó una de las directivas.

Fue ese mensaje de Azul, escrito con respeto y dolor, la excusa que las autoridades esgrimieron para rechazar la matriculación de su hermana Leonela. Así lo manifestaron la rectora y la vicerrectora en la reunión con sus padres. Sorprendido por el planteo, su papá, Nelson, les preguntó si Azul en algún momento las había insultado, a lo que contestaron admitiendo que, si bien se había expresado con respeto, “ella ha sido la primera en publicar la nota y ha dado pie a los comentarios de los demás”

A continuación explicaron el motivo de la reunión: “Lo que queríamos plantearles a ustedes como familia, y aquí no hay discriminación, es que les estamos dando la oportunidad a ustedes de seguir eligiendo o no la institución, porque a lo mejor no están de acuerdo con la decisiones que hemos tomado. Y quizá querrán cambiarla de escuela si no están de acuerdo con lo que hemos decidido. Eso le hemos planteado”, dijeron.

Indignado, el padre contestó: “No pueden venir a plantear esto ahora. Si hubiéramos querido cambiar de escuela lo hubiéramos hecho. Es absurdo y discriminatorio que no quieran anotar a mi hija menor por lo que hizo su hermana. Anótenla a mi hija en tercer año y después me llaman a una reunión para plantear esto” cuestionó Nelson.

Seguidamente, las directivas insistieron con forzar al papá a admitir que compartía la decisión del colegio de suspender el acto de colación. Ante la negativa de Nelson, la respuesta de las autoridades fue simple y contundente: “Entonces ustedes están tomando una decisión como familia” manifestaron, procediendo en el acto a devolverles los papeles de la inscripción de Leonela y a dar por concluida la reunión.