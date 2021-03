Aumentó la carne en todo el país: el kilo ronda los $ 730

Viernes 05-03-21 Los carnicersos dicen que la gente lleva lo mas económico, por ejemplo mucha picada, todos los cortes que no tengan sobrepeso, la milanesa también pero al asado está costando venderlo

Representantes de Propietarios de Carnicerías dijeron que, » Si no toman alguna medida, no sé lo que va a pasar», destacó. «El Presidente se reunió con los productores la semana pasada y parecía que estaba todo arreglado, pero no van a arreglar nada».

Respecto al programa que intenta regular los precios, aseguró: «No hay nada en Precios Cuidados». La situación actual de los establecimientos es que, «Las carnicerías y los supermercados están vacíos, el que vende es porque tiene menos precio

La gente ya no pide por kilo, sino por presupuesto destinando determinado monto, o trasladando el consumo a otras carnes como pollo y cerdo.

Por otra parte, los carniceros de barrio aseguran que cada vez cuesta más vender la pulpa y cortes como nalga o cuadril, porque ante el aumento de la carne la gente prefiere resignar el consumo entre semana y destinarlo para un asado el finde.