Desesperado pedido de un jubilado cordobés

Juan Horeste Sosa tiene 68 años, vive en Villa Nueva y cobra la jubilación mínima, unos 16 mil pesos. Agobiado por la desesperante situación económica, hace unos meses decidió escribir de puño y letra varios carteles donde se ofrecía a cuidar casas en algún pueblo o campo de la zona donde reside.

“Me ofrezco. Soy jubilado viudo, no puedo pagarme más el alquiler, para alguien que necesite cuidarle la casa en el pueblo o campo, no le cobro sueldo”, decían los carteles, que Juan pegó en locales y comercios de Villa Nueva. El pedido pronto se volvió viral en redes sociales.

En una entrevista realizada con El Diario semanas atrás, el hombre contó los motivos que lo llevaron a buscar trabajo: “Lo puse en distintos negocios para ver si salía algo. El problema mío es que soy jubilado y la mínima no es casi nada. Encima, había sacado un crédito de Anses y por eso cobro cada vez menos”, relató.

De acuerdo con Juan Horeste, «es imposible pagar el alquiler” en la situación que se encuentra: incluso no reside en una vivienda, sino en un pequeño local comercial. «Es lo que conseguí», afirma. “Soy de la zona de Pampayasta, no del pueblo sino del campo. Me crié en esa parte de los 7 a los 21 años. Después me casé y anduve por distintos lados, pero siempre trabajando en campos».

Hace 3 años, Juan pudo jubilarse y se mudó a la localidad de Villa Nueva: “la fui remando porque podía hacer algunos trabajos, pero tengo artrosis. Hay ciertas cosas que no puedo hacer más, por eso vendí la máquina con la que cortaba el pasto. Ahora tengo que vivir sólo de la jubilación”, lamentó. “Está complicada la situación económica. Estoy cobrando 16 mil y algo, es dura la mano. Gracias a Dios que no tengo enfermedades malas, solo el dolor en la columna y artrosis en los hombros, pronto tengo que ir a un traumatólogo… Es que los años no vienen solos”.

El pedido de Juan conmovió a miles de usuarios de las redes sociales y sus carteles escritos a manos circularon por todo el país. El jubilado volvió a hablar con El Diario y contó que recibió «muchísimos, pero muchísimos llamados. Te digo más. La mayoría fue del Chaco, Santiago del Estero, Buenos Aires, Córdoba».

“Ya tuve conversaciones con un señor que tiene un campito en Villa Nueva, saliendo para Arroyo Cabral, lo fui a ver y todo, y está poniendo en condiciones la casita para darme el trabajo”, expresó.