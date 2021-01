«Estamos ante una pandemia descontrolada y sin ninguna estrategia sanitaria para frenar los contagios» Carlos Alberto Kambourian

Martes 12-01-21 Kambourian médico pediatra ex- presidente del Hospital Garrahan, consideró que hay una agudización muy grave de la curva de contagios y que aumentará si se multiplican los testeos en todo el país. Descartó vacunarse con la Sputnik V hasta que no tenga validación científica.

El profesional aseguró que estamos ante una pandemia descontrolada y sin ninguna estrategia sanitaria para frenar los contagios, a la vez que descartó vacunarse con la Sputnik V hasta que no tenga validación científica.

Kambourian es un reconocido pediatra argentino que ejerció como presidente del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría “Doctor Juan Pedro Garrahan”.

Consideró que “hay mucha cantidad de casos. Estamos ante una pandemia descontrolada y ninguna estrategia para frenar el contagio en nuestro país por parte de las autoridades sanitarias”.

Señaló que “estamos ante una agudización muy grave de la cuerva de crecimiento, que crece exponencialmente y triplican su valor. Estamos en un descontrol importante. No hay implementada ninguna estrategia que pueda frenar la ola de contagios”.

“No pensemos que lo peor ya pasó, para nada, sino que esto va a suceder al principio del otoño”. Alertó que de ninguna manera “vamos a tener los 20 millones de dosis de vacunas prometidas en marzo y aunque llegaran, a este ritmo de vacunación vamos a necesitar dos años y medio para aplicarlas.

No hay una estrategia de vacunación acorde a la necesidad para inmunizar a la población o por lo menos al 70% de la población” y consideró que hablar de que somos uno de los países que más vacunamos es un “consuelo para tontos”.

Vacuna Sputnik V

Consultado sobre la efectividad de la vacuna Sputnik V y si se la aplicaría, dijo que “yo no me vacunaría hasta tener la documentación presentada en una revista científica o de alguna fuente confiable. No tengo confianza”. Asimismo descartó de plano la versión light: “Yo no me pondría nunca una vacuna light, nunca, de ningún modo”. Respecto de la posibilidad de aplicar una sola dosis de las dos necesarias para abarcar a más personas señaló que “una sola dosis es un error. Son dos componentes distintos, si no se aplican es una verdadera ruleta rusa, no sabemos qué pasará”. Recordó y subrayó que la Anmat “no aprobó la vacuna. Hizo sólo una recomendación. Por algo lo hizo. Duda. Algo ve que no aprueba o duda”.