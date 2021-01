Eugenio Semino: «Las pensiones de Cristina Kirchner son una muestra pornográfica de poder»

Miercoles 06-01-20 «Hay dos Argentinas, porque hasta a los discapacitados se les exige que para cobrar otra pensión renuncien a la no contributiva de 14 mil pesos», dijo Semino

«Cuatro millones de jubilados cobran la mínima de 19 mil pesos, y en un año de gobierno de Alberto Fernández estamos ante una pérdida a tal punto de los jubilados, que los 19 mil pesos que cobraron en diciembre de 2020 son el mismo número que cobraron en diciembre de 2019, un año antes la mínima era de 14 mil pesos, pero les dieron un bono y entonces terminaron cobrando también los mismos 19 mil pesos», afirmó este sábado 2 de enero el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, quien calificó de «muestra pornográfica de poder» las pensiones otorgadas recientemente por la Justicia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que con reatroactivos harán que perciba cerca de 100 millones de pesos.

El titular de la Defensoría de la Tercera Edad habló con Marcelo Bonelli en Radio Mitre, donde señaló que «está vigente esa ley, nunca la política las tocó a estas jubilaciones de privilegio, muchas veces se habla de las jubilaciones de privilegio pero esas no se tocaron. Hay algo que muestra como es esto de cuerpo entero, esas pensiones no contributivas de los expresidentes son de la misma naturaleza jurídica de las que reciben los discapacitados en la Argentina. Una pensión no contributiva de un discapacitado es de 14 mil pesos, pero si ese discapacitado tiene un papá o una mamá jubilados que fallecen, para recibir la jubilación de su papá o mamá de 19 mil pesos tiene que renunciar a no contributiva de 14 mil pesos… ¿Que claro? Por eso esto la situación de los haberes de Cristina Kirchner habla de dos Argentinas»