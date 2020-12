“La mujer de la villa no quiere abortar, recibe la vida como viene, ¿quién nos vino a consultar a nosotras?”

Lunes 28-12-20 En un encuentro navideño de mujeres de villas del conurbano, Johanna, una de las referentes, pidió: “Quiero que nos dejen de usar para sus intereses”, y pidió a funcionarios, políticos o activistas a favor del aborto que vayan a ver la realidad en que viven

“Yo soy la voz de las que callan o de las que son intimidadas por sus pares. Hoy vengo a preguntar: ¿quién nos vino a consultar a nosotras, las mujeres que vivimos en la villa, cuáles son nuestras prioridades?”, desafió Johanna, en un momento del Encuentro Navideño de Mujeres de las Villas del Conurbano que finalizó con una Misa que fue presidida por el padre José María “Pepe” Di Paola, uno de los coordinadores del Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de Capital y Gran Buenos Aires.

“A cada funcionario, político o activista a favor del aborto los invito a que vengan a pedir un turno en nuestras salitas de la villa. Que vengan a hacer fila a las 4 de la mañana para que a las 8 le digan que no hay, que la ginecóloga falta o que la pediatra está enferma. La mujer de la villa no quiere abortar. No le gusta el aborto. Quiero que nos dejen de usar para sus intereses. Quiero que sepan que la mujer de la villa recibe la vida como viene”, afirmó.

“La mujer de la villa en todos estos años estuvo ocupada, no discutiendo en un Senado, estuvo ocupada dando amor, abrigo, contención y en estos últimos 9 meses dando alimentos a nuestros pibes y a los ajenos, a los abuelos”, siguió el testimonio de Johanna.

Embargada por la emoción, recordó que la inseguridad, que no está al tope de la agenda política, se cobró la vida de su padre este año. “También nos dimos contención por nuestros muertos, sin poder despedirnos, asustadas por la inseguridad –describió-. Porque les cuento que mañana se cumplen 5 meses de que asesinaron a mi papá. Lo mataron. Y nadie me vino a dar una respuesta. Eso es lo que yo quiero discuti