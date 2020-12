Gobierno de cien cínicos

Viernes 18-12-24 El presidente Vladimir Putin el jueves por la mañana salió a decir que la vacuna Sputnik V sólo estaba habilitada para personas menores de 60 y mayores de 18 años.

Luego aclaró que él estaba aguardando a que se apruebe para su rango etario –Putin tiene 68 años- para aplicársela y que esperaba que fuese cuanto antes. Unas 24 horas después, desde Moscú, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, salió a brindar más detalles.

“La recomendación hasta ahora con la Sputnik V es vacunar hasta los 60 años porque aún estaban terminando de analizar los datos, pero nos confirmaron que ya recomendaron ampliar la edad para vacunar” aseguró en una entrevista brindada al medio Russia Today.

El Gobierno pide confianza, asegura que la vacuna rusa es eficiente pero los estudios preliminares de la fase 3 no se conocen. Más aún, es una vacuna que cuesta 5 veces más que la de Pfizer y esta última es la preferida en el mundo, pero por temas no esclarecidos como corresponde por el Gobierno no la pudieron traer al país.

Ello llevó a que la población en general se pregunte “¿habrá habido un pedido de retorno?”. Lo cierto es que las compras de dosis hechas por el Gobierno fueron poco transparentes. El hecho de que dos de las tres reuniones que tuvo Vizzotti con el gobierno ruso hayan sido secretas da cuenta de ello.

El gobierno se queja porque la ciudadanía, los comerciantes, en sí la gran mayoría, se queja de las medidas restrictivas. Echa la culpa a la gente, incluso a la prensa. Son inoperantes natos.

Que corran los runners estaba mal, aunque más no sea por una cuestión de formas, pero convocar a una masiva despedida por la muerte de Diego Maradona estaba bien. Dos semanas después los casos comienzan a subir en el AMBA.

Van y vienen, dicen y desdicen, juegan, improvisan. Desde el Ejecutivo no tienen idea de lo que están haciendo, pero aun así insisten. De última siempre habrá alguien a quien señalar por la pésima gestión.

Fte: Nicolas Sanz Tribuna de Periodistas