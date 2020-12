«Se viene el Ministerio de la Menstruación, obvio con nuestros impuestos» Viviana Canosa

Jueves 17-12-20 ¿Menstruación regulada por el Estado? ¿Día libre pagado por el Estado porque me duelen los ovarios? Cien funcionarias se reunieron vestidas de rojo para debatir sobre la Justicia Menstrual.

El Ministerio Menstrual en un país donde nadie habla de la educación, donde el hambre golpea a los hogares argentinos y donde el mapa de la pobreza alcanzó en el primer semestre de este año un 40,9 por ciento!

Que en esta Argentina en emergencia esté en agenda un Ministerio de la Menstruación me indigna. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿En qué están pensando los que tienen puestos de decisión?

Miré la foto y las vi a todas vestidas con su prenda roja ¿Qué es lo que están pidiendo estas mujeres?, me pregunté. ¿Un Ministerio porque menstruamos? A ver, hay 20 minas que me están diciendo “pagame el tampón cuando me indispongo”. Si estas 20 minas en vez de estar pidiendo por el Ministerio de la Menstruación estuvieran pidiendo por la educación, me pongo el vestido rojo y las voy a acompañar, pero pedimos cosas que no conducen a nada. Imposible no enojarme.