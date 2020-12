Plazas y juegos infantiles cerrados que justificación científica hay para no habilitarlos

La pregunta porque permanecen clausuradas las áreas de las plazas públicas y los juegos infantil,todavia no tiene respuesta, siendo que fueron las primeras en restringir su uso cuando se decretó el Estado de Alarma el 14 de marzo, y todavía permanecen así a pesar de existir pocas restricciones de la prolongada cuarentena.

Lo llamativo es que se permiten diversas reuniones de personas en ambientes cerrados y no se permiten que la gente y niños utilicen espacios al aire libre que son de menor riesgo de contagio y fundamentales para el desarrollo de la infancia, por lo que se debería animar a la gente a ir a ellos y no por el contrario restringir su utilización

¿Por qué esa fijación de los políticos con los parques? ¿Hay evidencia científica que sostenga el cierre de estos espacios fundamentales para la actividad al aire libre ?. La explicación no es técnica y puede pasar porque tiene muy poco costo económico cerrar los parques, ya que no se deja de ingresar dinero por cerrarlos, y muy poco costo político, porque no hay ninguna patronal de empresarios en contra,ni mucha gente que se queje o presione para su aperturas.