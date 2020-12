El Banco Mundial y el FMI imponen el aborto en Latinoamérica y la Argentina

Sábado 05-12-20 El FMI exige a la Argentina tener la ley de aborto antes de negociar en Enero un salvataje de esa entidad . Por esta razón el gobierno quiere sacar el aborto en Diciembre

Y no es sólo los dichos del padre “Pepe” ,mas rojo que celeste , el tema es mucho mas complejo y en consecuencia es la preservación e los recursos naturales entre otros elementos estratégicos .

La izquierda retrograda funcional a los poderes internacionales. Uno de los problemas de la Argentina es que no tiene mercado interno ni producción industrial fuerte como Brasil . y eso entre otros elementos es porque no tiene muchos habitantes y el aborto es un solución eficaz a esas políticas de preservación de recursos naturales .

El cura villero José María Di Paola, conocido como padre Pepe, en su intervención ante las comisiones de la Cámara de Diputados, se encargó de señalar esa coincidencia, afirmando: “Aborto es FMI y FMI es aborto. En los escritos de su fundación encontramos los mismos argumentos que hoy encontramos en la Argentina. Aborto es sinónimo de FMI le guste o no al mundo conservador, que no ve con malos ojos que los pobres tengan menos cantidad de hijos o que no los tengan, y también al mundo pseudo progresista, que levanta banderas de presunta libertad sabiendo que este genocidio es inspirado y promovido por el FMI”.

Por su parte los grandes medios que defienden el aborto, trataron de ridiculizar esas afirmaciones, tal como hicieron los editores de Clarín Ricardo Kirschbaum y Ricardo Roa. Como si ignoraran que es EEUU quien tiene la mayor cantidad de votos en el FMI y el Banco Mundial. Y no sea que el amplio rechazo al FMI, cuyas recetas han resultado mortales para Argentina, se extienda hacia aborto inducido que resulta mortal para el nasciturus.

En tal sentido, el FMI y el Banco Mundial se hicieron famosos por las “condicionalidades” que aparecen en los acuerdos que se firman con ellos, en las que seguramente no aparece la palabra aborto. Pero están además la “precondicionalidades”, que son las medidas previas que exigen sotto voce ambos, para empezar a negociar.