Lo anticipamos: bono de $34 mil y un aumento del 47% para los empleados públicos

Martes 01-12-20 Todos los empleados de la administración pública cobrarán un bono de $34 mil que se abonará en 2 partes. Además, a partir de febrero los agentes públicos de todos los sectores percibirán un aumento en sus haberes del 47%.

En relación con el bono será pagado en 2 partes, la primera de 17 mil los días viernes 4 y sábado 5 de diciembre; mientras que la segunda parte será depositada el 4 y 5 de enero.

«Queríamos hacer estos anuncios con algunos representantes sindicales y con la Mesa de Diálogo y Trabajo. Nos habíamos comprometido a otorgar este bono y realizar esta pauta salarial», dijo el primer mandatario.

Zamora anunció además el pase a contrato de locación de servicio para todos los integrantes del programa Sumar, consistente en casi mil empleados sanitarios. Asimismo, también para el sector de la salud, se anunció un incremento del «código 14» que había dejado de actualizarse en el año 2000. «Entonces no había una emergencia como ahora, ese plus quedó sin actualización y en este momento es de 53 pesos y no contempla a los profesionales. A partir de febrero, junto con el aumento, estamos incorporando una actualización de más del 3600% con un monto de 2 mil por empleado».