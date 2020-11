México, Argentina y Colombia, entre los peores países del ránking de respuesta al COVID-19

Miercoles 25-11-20 En base a índices sanitarios y económicos, la agencia Bloomberg determinó cuán exitosas han sido 53 administraciones a la hora de abordar la pandemia. Nueva Zelanda se encuentra al tope de la lista, mientras que las administraciones de López Obrador y Alberto Fernández ocupan el último y anteúltimo puesto, respectivamente

A medida que la pandemia de covid-19 se ha extendido a lo largo del 2020 por todo el mundo, ha desafiado las ideas preconcebidas sobre los países que mejor abordarían la peor crisis de salud pública en una generación.

Bloomberg analizó distintos índices para determinar cuáles son los mejores países para estar en la era del coronavirus: ¿Dónde se ha manejado el virus de manera más efectiva con la menor cantidad de restricciones para los negocios y la sociedad?

El Ranking de Resiliencia covid puntúa economías nacionales cuyo valor supera los USD200.000 millones a partir de diez métricas clave: desde el crecimiento de los casos hasta la tasa de mortalidad general, pasando por las capacidades de testeo y los acuerdos de suministro de vacunas

También se tienen en cuenta la capacidad del sistema sanitario local y el impacto de las restricciones relacionadas a la pandemia, entre ellas las medidas económicas y la libertad de circulación de los ciudadanos.

Nueva Zelanda encabeza el ranking a partir del 23 de noviembre gracias a sus acciones rápidas y decisivas.

América Latina, la región más devastada por la pandemia. Ocupa la mitad inferior del Ranking, con México en el peor de los 53 y seguido de Argentina en el 52 puesto

La mayoría de los países de América Latina no podrán volver a los niveles de crecimiento prepandémicos hasta 2023 y el ingreso per cápita no se recuperará hasta 2025, más tarde que en cualquier otro lugar, destacó el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La pandemia ampliará la brecha entre las naciones ricas y pobres: hasta 150 millones de personas serán empujadas a la pobreza extrema para fines del próximo año. Esto retrasará el progreso en la reducción de la pobreza en tres años, según el Banco Mundial.