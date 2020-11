Formosa: le negaron una ambulancia a una embarazada a punto de dar a luz, su pareja la llevó en moto y el bebé falleció en el camino

Sábado 21-11-20 Silvio padre del bebe pidió una ambulancia para llegar a la guardia del hospital local de Laguna Naineck, en el noreste de Formosa . Le contestaron que no podía hacerlo y que se las arreglaran como pudieran.

Le negaron en Formosa una ambulancia a una embarazada a punto de dar a luz, su pareja la llevó en moto, pero el bebé falleció en el camino. Este terrible hecho ocurrió en la jurisdicción de Laguna Naineck, en el noreste de Formosa, cuando Silvio, el padre del bebé, relató que su esposa entró en trabajo de parto y, ante esto, pidió una ambulancia para llegar a la guardia del hospital local. Sin embargo, el enfermero le dijo que no podía hacerlo y que se las arreglaran como pudieran.

De acuerdo con la información publicada por el portal Naineck Prensa Digital, este hombre decidió trasladar a su esposa a punto de parir en una motocicleta hasta el nosocomio desde donde la enviaron a Laguna Blanca. Al llegar allí, los médicos le dijeron que el bebé ya no tenía signos vitales.

Ante esta lamentable noticia, el padre desconsolado indicó que “en vez de hacerle una cesárea en Laguna Blanca, la enviaron al Hospital de Formosa para zafarse de ella, por ello recurro a todos los medios para que escuchen esto, estoy muy mal porque hoy perdí a mi bebé que iba a ser un varoncito, mi señora se hizo todos los controles, pero siempre que tenía controles en el hospital le decían que la máquina estaba descompuesta”.

Además, Silvio relató que acudió de nuevo al hospital de Laguna Blanca para hablar con el director “con todo el dolor de mi corazón, porque no quiero que le ocurra a otra persona”. Allí, le preguntó por qué no intervinieron con una cesárea a su esposa, y el doctor le respondió que “hará sus averiguaciones, aunque eso no me devolverá a mi hijo, pero lo cierto es que el director del hospital de Laguna Naineck no hace nada en dicho nosocomio, los enfermeros hacen lo que quieren, siempre que llamamos nos dicen que llevemos a los pacientes como podamos, es una vergüenza el hospital, el doctor está como estatua y no les dice a sus enfermeros que actúen en emergencias”.