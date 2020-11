Anunciaron aumento de 5% para las jubilaciones en diciembre

Miercoles 18-11-19 De esta manera, la mínima se eleva a $19.035. Lo anticipó en la mañana de este miércoles el presidente Alberto Fernández. «La idea es dar una suba para todos», dijo

El anuncio estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la directora Ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta.

En esa línea, añadió: “Yo no comparto la mirada de muchos que dicen que esto es un ajuste sobre los jubilados porque en verdad se basa en dos puntos: la variación de los salarios y la recaudación, que es importante porque si no recaudás, no podemos pagar”.

Con respecto a una posible ley de jubilación anticipada o una moratoria jubilatoria, consideró: “Eso no lo hemos estudiado, pero no lo descarto que en algún momento debamos estudiarlo”.