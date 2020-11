Docente francés al enterarse de que en Argentina los chicos no van a clase desde marzo: “Es una catástrofe”

Martes 16-11-20 “En especial para los chicos más desfavorecidos; eso ahonda las desigualdades”, dice Francis Barbe, docente de educación especial y gremialista. “Es un verdadero escándalo que los pibes no vayan a la escuela durante tanto tiempo”

Francis Barbe se jubiló este año, en plena pandemia, después de una larga carrera como profesor secundario de alumnos con dificultades de aprendizaje. Además, durante todos sus años de docencia, militó en el Sindicato Nacional Unitario de Maestros y Profesores (SNUIPP, por sus siglas en francés).

Enterado por un amigo y colega que vive en Buenos Aires de que en Argentina los chicos no han vuelto a clase desde el mes de marzo pasado, cuando el gobierno de Alberto Fernández decretó la primera cuarentena, le envió el mensaje de audio que se reproduce aquí, en el que, con el sentido común que parece faltarles a las autoridades educativas y a los dirigentes sindicales argentinos, le manifiesta su sorpresa y preocupación.

“¿En Argentina los pibes no retomaron la escuela desde marzo?”, le pregunta incrédulo a su amigo.

“Eso es increíble, es increíble -repite-. Es un verdadero escándalo”.

“Que los chicos no vayan a la escuela por tanto tiempo, en especial los chicos más desfavorecidos, es una catástrofe, una catástrofe”, insiste.

Reconoce que también entre los gremios docentes franceses hubo un debate sobre si volver o no a clases y admite que no siempre coincidió con la actitud de su sindicato. “(El SNUIPP) no siempre se portó del todo bien y eso me molestó mucho”, dice.

“Estoy convencido de que los pibes, especialmente los que más dificultades tienen, los chicos de clases populares, cuando no van a la escuela, es terrible, terrible, eso ahonda las desigualdades”, afirma, respaldado en su experiencia como educador especial, justamente para alumnos con dificultades de aprendizaje, muchas veces agudizadas por el entorno social desfavorable. Una desigualdad para la cual la escuela es -o debiera siempre ser- un paliativo.