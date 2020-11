Educación : “Se están provocando daños que pueden ser irreparables”:

Martes 10-11-20: En una carta mas de 500 maestros de todo el país pidieron regresar a las clases presenciales. “Si pierden los chicos, perdemos todos porque son el futuro”, advirtieron

En los últimos meses, ante la falta de respuesta de las autoridades, los padres se organizaron para manifestarse a favor de la vuelta de las clases presenciales, que desde marzo continúan suspendidas en casi todo el país. Ahora son los propios docentes, muchas veces señalados en contra de la apertura, quienes expresaron la necesidad de recuperar el vínculo presencial con sus alumnos.

somos muchos los que creemos que es necesario abrir”, le dijo a Infobae Sebastián Katz, uno de los docentes que escribieron la carta. Quinientos maestros de todo el país firmaron una carta abierta titulada: “Hay que volver a la escuela”. “Veíamos que en todos lados decían que los chicos quieren volver, que los padres también quieren eso pero que los docentes no. Y no es tan así, no es el 100% de los docentes,”, le dijo aSebastián Katz, uno de los docentes que escribieron la carta.

El grupo de docentes se gestó a partir del movimiento de padres organizados que desde septiembre piden por la apertura. Apoyaron las distintas cartas de las familias, acompañaron en las manifestaciones que se realizaron frente al Ministerio de Educación y sintieron que debían ser ellos quienes también elevaran la voz en el asunto.