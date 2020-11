Trabajaba en la Jefatura de Gabinete Provincial y por manifestarse a favor de apertura de gimnasios fue despedido

Sábado 07-11-20 Sergio Fabian Lorenzo se desempeñaba en la Subsecretaría de Coordinación Administrativa de Jefatura de Gabinete de la provincia y el 30-10-20 fue despedido por haber recurrido a las redes sociales para pedir la habilitación de los gimnasios

En su cuenta de facebook el joven Lorenzo, que forma parte de un gimnasio ubicado en Av. Belgrano Norte de la capital, manifestó que: “Hoy 30/10/2020 me hicieron firmar el despido de mi trabajo en la administración pública. El por qué nunca me lo dijeron, solo escuché unos comentarios que mi jefe de oficina dijo que porque estaba participando de las marchas en contra del gobierno y por esa razón estaba dentro de un listado que tenían las autoridades”

También aclaró que “No participé de ninguna manifestación, pero pedí que se respeten mis derechos. Que me hayan dado un trabajo no significa que voy a dejar que pisoteen mis derechos y quedarme de brazos cruzados, mirando tal avasallamiento” afirmó.

Finalmente reflexiona sobre “Es increíble que en el año 2020 no exista en mi provincia y en mi país la democracia y la libertad de expresión. Jamás falté el respeto a nadie y me voy a seguir manejando de la misma manera, porque es la única que conozco y la educación que me dieron en mi hogar” .