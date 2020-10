Coronavirus: un sistema de medición global de casos decidió quitar a la Argentina del registro por falta de calidad en los datos de testeos

Martes 20-10-20 Las cifras oficiales agregadas por el gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de los testeos, indicaron

Cuando los números de la pandemia de coronavirus Covid-19 en la Argentina sitúan al país entre los cinco países con más contagios y dentro de los 20 con más muertos totales y por millón de habitantes, una de las instituciones de medición más prestigiosas decidió eliminar de su ranking al país por posible sesgo en la «tasa de positividad».

«Para asegurar la calidad y confiabilidad de Our World in Data sobre la Covid-19, hemos decidido eliminar a la Argentina de nuestro conjunto de datos por el momento. Las cifras oficiales agregadas por el gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de los testeos», escribió en su cuenta de Twitter Edouard Mathieu, que integra el equipo de datos de la organización.