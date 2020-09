Preguntas frecuentes acerca del tratamiento del Ibuprofeno inhalatorio

Martes 29-.9-20 Aprobado por Salud de la Provincia el uso del ibuprofeno inhalante, es importante conocer en que consiste este producto elaborado por los Laboratorios Quimica Luar de Córdoba

Estas son las preguntas mas frecuentes y sus respuestas :

¿ LUARPROFENO FUNCIONA PARA EL TRATAMIENTO DEL COVI 19 ?

Por el momento, solo contamos con observaciones médicas registradas por el personal de salud que ha tratado un número significativo de pacientes. Si bien estas observaciones son positivas e indicarían que los pacientes evolucionan favorablemente, no se ha realizado aún un estudio clínico controlado que permita dar una respuesta certera a esta pregunta. Química Luar ha diseñado el estudio clínico de Fase 2 sobre Eficacia y Seguridad de Luarprofeno® en el tratamiento de pacientes COVID-19. Uno de los objetivos del estudio clínico procura confirmar que la nebulización con Luarprofeno® es un tratamiento seguro y eficaz.

¿ LUARPROFENO ES IGUAL AL IBUPROFENO EN CAPSULAS O COMPRIMIDOS QUE SE ENCUENTRA EN FARMACIAS ?

No. Luarprofeno® es una nanoestructura de ibuprofeno en medio hipertónico. Es decir, tanto el tamaño de la partícula como su solubilidad en agua, lo hacen un compuesto único. El medio hipertónico no es una disolución de sal en agua. Se trata de una concentración muy precisa de sales que permiten potenciar la actividad del ibuprofeno.

Además, Luarprofeno® se presenta como una solución estéril para nebulizar.

COMO PACIENTE, ¿ PUEDO ADQUIRIR EL LUARPROFENO EN LAS FARMACIAS ?

No, por el momento. Comprobar la eficacia de Luarprofeno® mediante el estudio clínico Fase 2 y la posterior Fase 3 es el primer paso para que en un futuro este producto tenga su venta autorizada por ANMAT. En esa línea de trabajo se encuentra el equipo de investigación.

Debido a la pandemia, la administración del mismo se encuentra dentro del marco de un Programa de Emergencia por COVID-19, aplicándose por “uso compasivo ampliado”, en instituciones médicas autorizadas, bajo estricto control médico, firma del consentimiento informado del paciente y bajo aprobación de las autoridades de cada provincia. Este programa obliga a que todos los tratamientos sean realizados en un entorno hospitalario o supervisados por un médico tratante.

Al no estar aprobado aún por la ANMAT , por el momento no es apto para comercialización, por lo cual su uso para pacientes individuales fuera del marco de este Programa, no es posible.