Personal de seguridad capturó al ladrón de una pinturería y la policía lo dejó ir porque “no tenía barbijo”

Miércoles 23-09-20 La pinturería ubicada en calle Independencia sufrió la destrucción de su vidriera con intenciones de robo. Personal de seguridad acudió al lugar y logró reducir al ladrón y lo entregó a un retén policial. Pero estos lo soltaron porque no tenía barbijo .

El incidente ocurrió en la madrugada de este miércoles cuando una pinturería de calle Independencia sufrió la destrucción de su vidriera con intenciones de robo.

Al contar el local con un sistema de alarmas, la empresa de seguridad rápidamente acudió al lugar, donde logró reducir al ladrón, posteriormente procedió a entregarlo al puesto policial ubicadoen Viano y 3 de febrero.

Hasta allí todo normal, pero lo insólito ocurrió que la policía en ves de encerrarlo , dejo ir al delincuente al delincuente con el argumento de que “no tenía barbijo”..

Cuando el propietario damnificado por el robo, le pidió explicación a los efectivos del puesto policial por que dejaron ir al delincuente, no solo no le dieron ninguna, sino que los policías intervinientes evitaron exhibir su identificación, algo que esta prohibido no hacerlo.

Que esta pasando con la policía, detienen a un periodista por bajarse el barbijo mientras hablaba con estudio, detienen a los comerciantes que no lo usan, pero dejar ir a un delincuente porque no tiene barbijo y encima se niegan a identificarse.