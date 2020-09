LA BANDA Llajtay (pueblo mio)

A La Banda hay que conocerla, sentirla, vivirla, evocarla

De donde surge el nombre de “La Banda”

La Banda originaria no tuvo partida de nacimiento, es decir no fue fundada por nadie, por ende no tenia nombre, nació y creció buscando su identidad y su futuro.

En su libro “La Banda y su Pasado” don Lázaro Criado da un esbozo de donde surgió el nombre cuando dice :

“ el vado de La Bajada, era el paso de quienes vivían en Santiago y venían

para esta orilla donde habitaban tribus indígenas. En aquel tráfico de idas y venidas cuando los santiagueños iniciaban viaje a esta banda ribereña hacían mención a la población existente en la boca del vado, población que a través de los años, quedo consagrada con el nombre de La Banda”.

Pero fue el profesor Domingo Bravo quien completa lo dicho por Lázaro Criado respecto al origen del nombre La Banda.

En una entrevista radial que le hiciera hace muchos años atrás el profesor Bravo me explicó:

“ Que en relación a Santiago los bandeños estamos en la banda oriental del Rio Dulce y que los pobladores de santiago cuando tenían que cruzar el rio decían “vamos para la otra banda” y por comodidad y ahorro de palabras, terminaron diciendo vamos a “la banda”, y así fue afianzándose el nombre que hoy lleva nuestra ciudad de La Banda, me termino explicando el profesor Domingo Bravo”.