Ahora el Ministerio de Salud de la provincia dice que el error, falla debe arreglarse entre el PAMI y el sanatorio Jozami

Martes 15-09-20 Cesar Monti subsecretario de Salud de la provincia se refirió al fallecimiento de un paciente en el sanatorio Jozami de La Banda. Deslindando responsabilidades y sembrando dudas sobre quien debe hacer el hisopado

El funcionario provincial, refiriéndose al polémico caso de la muerte de Gerardo Agustín Hoyos que estallara en las redes por denuncia de familiares, que por tratarse de un paciente con obra social (Pami) le corresponde a esta hacerse cargo y adoptar las medidas que sean necesarias, por el no cumplimiento de ciertos procedimientos que están establecidos en todos los ámbitos de la salud, tanto en el público como en el privado.

Sobre cómo sucedieron los hechos, el subsecretario de Salud, explicó: “Ellos hicieron un certificado de defunción, en el que no mencionaron sospecha de Covid. El médico de guardia sólo puso la causa de la muerte»

Y continua, “Pero a su vez, ellos disparan el mecanismo de seguridad diciendo que el paciente está sospechado de Covid. Y fue el mismo médico que no puso nada en el certificado de defunción, quien llenó la ficha de pedido para que se le hiciera el hisopado, y allí puso arriba, sospecha de Covid».

Por este pedido, dice Monti » fue el Servicio Público el que realiza el hisopado y se analiza la ficha. El paciente murió el sábado a las 12.30; el procedimiento se realizó aproximadamente a las 19; la gente del Ministerio fue, hizo el hisopado; se procesó la muestra y todos conocimos los resultados el día domingo, al parecer, menos ellos”

Pregunta: El Ministerio de Salud conoció el resultado del hisopado el dia domingo y a quien informaron primero y cuando, al Liberal, Canal 7 ,Panorama , Nuevo Diario o al Sanatorio Jozami ?

Dice Monti: “cuando EL LIBERAL y Diario Panorama subieron la noticia de un muerto más por coronavirus, fue porque nosotros recién pudimos informarlo cuando tuvimos el positivo, que fue precisamente el domingo”.

«Pero ellos no se dan por enterados, van a la familia y les dicen que no sabían nada, y eso, en primer lugar, no se hace; segundo, la familia sale enloquecida por las redes sociales diciendo que EL LIBERAL, Diario Panorama, Canal 7, el Gobierno, hacen y deshacen, y no es así. Nosotros hemos dado la información que se ha subido al Sistema Integrado de Información de Salud Argentino (Sisa)».

Por último el subsecretario de Salud de la provincia César Monti, manifestó respecto a los hisopados, «Nosotros por nuestro lado, cuando se pida desde el sector privado les diremos que vean quién hará el hisopado, porque mis pacientes son los más humildes, a ellos los voy a hisopar, ahora, el que tenga obra social, que vaya la obra social y vea cómo lo va a resolver, sino después no nos van a alcanzar los recursos para atender a los que menos tienen. El mecanismo en el sistema privado debe funcionar de ese modo”

Pregunta: Entonces si se tiene Iosep, Pami o cualquier otra obra social tienen que arreglarse con ellas, la Salud Pública no los cubre. Ellos no son humildes son clase pudiente. Realmente una novedad doctor Monti