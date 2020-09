“Es positivo pero no es lo pactado”: la primera reacción de los policías tras el anuncio de Kicillof

Jueves 10-09-20 Divididos en dos grandes grupos, los efectivos que participan de la movilización todavía consideran “insuficiente” la propuesta de aumento del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los patrulleros se retiraron, pero varios oficiales seguirán en la calle y reclaman definiciones sobre si habrá represalias para quienes participaron del reclamo

En silencio, desde el interior de los patrulleros apostados en las calles y desde las comisarías de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, los efectivos de la Policía Bonaerense que desde hace cuatro días se plegaron al reclamo por mejoras salariales escucharon con atención la conferencia del gobernador Axel Kicillof, en la que anunció que el nuevo salario mínimo de bolsillo de los oficiales será de $44 mil, además de un aumento en la compensación por uniforme, que pasará de $1.130 a $5000.

Como la manifestación no es una sola y no existe un vocero o referente que lidere el reclamo, al no existir un sindicato legítimo y legal, la reacción no fue unificada.

“Es algo positivo pero no es lo pactado. Nosotros le dimos un petitorio que no está siendo respetado. No se lo dimos para que lo interpreten a conveniencia de ellos”, gritó un agente desde la caja de un patrullero, ante las miradas atentas de sus compañeros en la manifestación apostada en la ciudad de La Plata, donde se oyeron algunos aplausos tímidos en algunos puntos del discurso de Kicillof.